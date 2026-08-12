Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı

Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2016 yılında evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani’den mutlu haber geldi. 2022’de kızları Miray’ı kucaklarına alan çift, ikinci çocuklarını bekliyor. 9 aylık hamile olan Elbani’nin doğumuna artık sayılı günler kaldı.

Murat Yıldırım ile İman Elbani çifti, ailelerini büyütmek için gün sayıyor. 2016 yılında hayatlarını birleştiren çift, Ekim 2022’de kızları Miray’ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

<a class='keyword-sd' href='/murat-yildirim/' title='Murat Yıldırım'>Murat Yıldırım</a> ikinci kez baba oluyor! <a class='keyword-sd' href='/bebek/' title='Bebek'>Bebek</a> için geri sayım başladı

Ünlü çiftten yıllar sonra bir güzel haber daha geldi. İman Elbani’nin hamile olduğu öğrenilirken, çift de mutluluklarını paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı

Elbani’nin hamileliğinde artık son döneme girildi. 9 aylık hamile olan ünlü oyuncunun doğumunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı

Böylece Miray da kısa süre içerisinde abla olacak. Yıldırım ve Elbani çifti ise ikinci kez çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşayacak.

Murat Yıldırım, Murat Yıldırım, Sosyal Medya, Sosyal Medya, İmane Elbani, Magazin, Bebek, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bize ne. Herkesin çocuğu oluyor veya olmuyor. Bu habermi. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor
Ertuğrul Özkök’ten ’omurgasız’ eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan suçla mücadelede 3’lü mekanizma Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan suçla mücadelede 3'lü mekanizma

18:52
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 22:05:52. #7.13#
SON DAKİKA: Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.