Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı

24.08.2022 10:38
Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolü olduğu Aziz dizisi yeni sezon başlamadan yayından kaldırıldı. Eşinin doğumu için ABD'de olan ve Türkiye'ye dönmek istemediği için ekibi zor durumda bıraktığı öne sürülen Yıldırım, "Senaryo kimsenin içine sinmedi. Atılan bir iftira ile Amerika'dan gelmeyecek olmam değildir. Bazen bir diziyi uzatıp da daha kötü olmasına sebep vermemek iyidir" ifadelerini kullandı.

Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi haziran ayında sezon finali yaptı. Yeni bölümleriyle ikinci sezona başlayacağı düşünülen Aziz dizisi, kanal ve yapım şirketinin kararıyla yeni sezon öncesi yayından kaldırıldı. Dizinin final yapmasının ardından Yıldırım'dan da imalı bir paylaşım geldi.

28. BÖLÜMLE FİNAL YAPTI

28. bölümle final yapan dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Başrol olduğu dizisi apar topar yayından kaldırılan Murat Yıldırım'dan imalı paylaşım

MURAT YILDIRIM'DAN İMALI SÖZLER

Eşi Iman Elbani'nin doğumu nedeniyle bir süredir yurt dışında olan Murat Yıldırım'ın ekibe kesin bir dönüş tarihi vermediği ve herkesi zora soktuğu iddia edildi. Final haberinin duyurulmasının ardından imalı bir paylaşım yapan Murat Yıldırım, hakkındaki iddiayı da yalanlayarak "Bizi izleyen herkese teşekkürler. Aziz'in bitme sebebini soranlar için hikayesini tamamlamış olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır. Yine atılan bir iftira ile Amerika'dan gelmeyecek olmam değildir. Bazen bir diziyi uzatıp da daha kötü olmasına sebep vermemek iyidir" dedi.

Başrol olduğu dizisi apar topar yayından kaldırılan Murat Yıldırım'dan imalı paylaşım
Başrol olduğu Aziz dizisi yayından kaldırılan Murat Yıldırım'dan imalı sözler: Senaryo kimsenin içine sinmedi
Başrol olduğu Aziz dizisi yayından kaldırılan Murat Yıldırım'dan imalı sözler: Senaryo kimsenin içine sinmedi
Başrol olduğu Aziz dizisi yayından kaldırılan Murat Yıldırım'dan imalı sözler: Senaryo kimsenin içine sinmedi
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Son Dakika Magazin Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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