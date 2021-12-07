Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda

Show TV'nin büyük beğeni ile izlenen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz dizisine İman Elbani dahil oldu.

AZİZ DİZİSİNDE EŞİ İLE BİRLİKTE OYNAYACAK

Cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizide Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye'de ilk kez kamera karşısına eşi ile Aziz dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.