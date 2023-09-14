Mustafa Sandal'dan ''Şeriatı istemeyen kişi kafirdir'' diyen Halil Konakçı'ya sert sözler: Başka kapıya - Son Dakika

Mustafa Sandal'dan ''Şeriatı istemeyen kişi kafirdir'' diyen Halil Konakçı'ya sert sözler: Başka kapıya

Son Güncelleme: 14.09.2023 15:35

Mustafa Sandal, ''Bir kişi şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir'' diyen imam Halil Konakçı'yı ''Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Hadi koçum başka kapıya, yemezler'' diyerek eleştirdi.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen imam Halil Konakçı, son olarak "Ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir" dedi. Konakçı'nın sözlerine tepki göstere Mustafa Sandal, "Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLARA KAFİRİN TANIMI YAPILSIN"

Halil Konakçı konuşmasında "Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit. Acilen Müslümanlara kafirin tanımı yapılsın. Dine girmek var, çıkmak da var... Bunu sokacağız akıllarına anlata anlata. Bizim görevimiz beyinlerini çatlatırcasına anlatmak. Müslüman buna denir, kafir buna denir" dedi.

MUSTAFA SANDAL: HADİ KOÇUM BAŞKA KAPIYA

X hesabından yaptığı paylaşımda Konakçı'ya tepki gösteren Mustafa Sandal, "Şimdi de kafir olduk öyle mi? Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal, Halil Konakçı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'dan ''Şeriatı istemeyen kişi kafirdir'' diyen Halil Konakçı'ya sert sözler: Başka kapıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sandal'dan ''Şeriatı istemeyen kişi kafirdir'' diyen Halil Konakçı'ya sert sözler: Başka kapıya - Son Dakika
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