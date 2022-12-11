Doğu Demirkol, Mustafa Sandal ile yedikleri makarnanın fiyatını itiraf etti! Duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Demirkol, Mustafa Sandal ile yedikleri makarnanın fiyatını itiraf etti! Duyanlar şaştı kaldı

11.12.2022 16:46

Doğu Demirkol, programına konuk olan şarkıcı Mustafa Sandal ile bir anısını paylaştı. Demirkol, Sandal ile bir mekanda yedikleri makarnanın fiyatının 1400 lira olduğunu duyunca büyük şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.

Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan 'Doğu Demirkol ile Alelade Show'a 10 Aralık Cumartesi akşamı Mustafa Sandal konuk oldu. Mustafa Sandal'la yakın arkadaş olan Doğu Demirkol'dan makarna itirafı geldi.

"MAKARNAYA BİN 400 LİRA ÖDEDİK"

Doğu Demirkol konuşmasında "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna' hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi. Mustafa Sandal, Doğu Demirkol'un itirafı sırasında şekilden şekle girdi.

Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol'un makarnaya ödediği ücret dudak uçuklattı
Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol'un makarnaya ödediği ücret dudak uçuklattı
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Mustafa Sandal, Doğu Demirkol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğu Demirkol, Mustafa Sandal ile yedikleri makarnanın fiyatını itiraf etti! Duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesine çok sert sözler: Burada rezil bir tertip var
16:42 Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP'li vekilden polisimize skandal tehdit!
15:54 Galatasaray Kadın Futbol Takımı rakibine gol yağdırdı! Skorlar tabelaya sığmadı
15:38 Vatandaşa satacaklardı! Yüzlerce kilo kaçak sakatat ele geçirildi
15:38 Edirne'ye gelip alışveriş çılgınlığı yaşayan Bulgarların 2022'de internette en çok arattığı kelimeler belli oldu
15:28 ABD'de üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı boğarak öldürdü
15:16 Doğu Demirkol, Mustafa Sandal ile yedikleri makarnanın fiyatını itiraf etti! Duyanlar şaştı kaldı
15:13 Kocası tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan kadın, 35 kişiyle cinsel ilişkiye girdi! Baş şüpheli koca, Müge Anlı'da konuştu
13:49 Rize'de üzerine kale direği düşen 8 yaşındaki minik futbolcu Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
13:21 15 yaşındaki kız asansörde yaşadığı taciz dehşetini anlattı: Seni istiyorum diye karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2022 18:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Demirkol, Mustafa Sandal ile yedikleri makarnanın fiyatını itiraf etti! Duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement