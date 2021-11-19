Mustafa Sarıgül'den Haberler.com'a özel açıklamalar! Nusret'le ilgili sözleri çok konuşulur: Ona Mustafa abisi dokundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Haberler.com Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı.

"NUSRET'E SARIGÜL ABİSİ DOKUNDU"

Sarıgül'ün "Türkiye'nin geleceği meslek yüksekokullarındadır" sözlerinden sonra Av. Bedia Teymur'un konuyu dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe'ye getirdi. Sarıgül ise bunun üzerine, "Nusret'e Mustafa Sarıgül diye bir abisi dokundu. Nusret, Bostancı'da çalışırken Etiler'e geldi ben de belediye başkanıydım. Yanına gittim ve Nusret'ime destek verdim. Ben onun gözlerinden öperim. Bir Erzurumlu aslan parçasıdır. Bir başarı öyküsüdür. Sıfırdan gelip Türkiye'nin en çok izlenen Türk'üdür. 30 milyonun üzerinde bir takipçisi var o bir marka oldu ve o markayı geliştirmek lazım." şeklinde konuştu.

"HAVA ATMA, CAKA SATMA"

Sarıgül, "Hava atma, caka satma Nusret. Mütevazi ol, büyüdükçe küçül. Londra'daki işine bakıyorum gurur kaynağımızsın. Allah'ım 'İnsanları denemek için ya makam veririm ya para veririm' diyor. Nusret'im makamın da yüksek paran da çok. Nusret vefalı bir çocuktur beni de hep arar." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ GELİŞTİRDİ"

Sarıgül, "Bir gün Bebek'te yürürken Nusret'i bir kadınla görüp yanına gittim. Kadının kim olduğunu sordum meğer İngilizce hocasıymış. Kendisini muazzam bir şekilde geliştirdi." diye konuştu.