Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti

12.07.2022 15:58

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, yıllar önce kurduğu müzik şirketinin kardeşi ve Mahsun Kırmızıgül tarafından elinden alındığını anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu oldu. Yıllar önce kurduğu müzik şirketinden bahseden Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül ile yaşadığı sorundan bahsetti.

"SEKTÖRDEKİ ADALETSİZLİĞİ GÖRÜNCE ŞİRKET KURDUM"

Yıllar önce bir şirket kurarak kardeşini başına geçiren Topaloğlu, şunları söyledi: "Kazandığım paralarla aileme bir katkım olmadı. Sadece kız kardeşime bir ev aldım o kadar. Prestij Müzik'i ben kurdum. Kazandığım paraları sanatçıların albümlerine harcadım. Mahsun Kırmızıgül, Alişan, Özcan Deniz ve Haluk Levent... Unkapanı'nda bestekarlara yapılan adaletsizliği görünce şirket kurdum. Unkapanı'na bir düzen getirdim, ünlü olmama rağmen yerde izmarit topluyordum."

Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti

"ŞİRKETİN DEĞERİ 50 MİLYON TL İDİ"

"Şirketimde kardeşim ve arkadaşına hisse verdim. Ben Amerika'ya gittim onlar da şirketin adı Nokta'ydı onu Prestij yapmışlar. İkisi birleşince benden çok söz hakları oluyordu ve kardeşimde imza yetkisi vardı. Kardeşim iyi niyetli biriydi ama etrafındakiler o imza yetkisini ona kötü kullandırdı. Sahibi olduğum şirkette bir anda kendimi çalışan olarak buldum. Kendi kurduğum şirkette hisse sahibi olmadım. Ben bunu çok sonra öğrendim. İmza yetkisi verdiğim için beni şirketten ayırmışlar. Kardeşimle başkalarına uyduğu için yıllarca aramızda kırgınlık oldu. Şirketin değeri 50 milyon TL. Şirkette kardeşimin, Mahsun Kırmızıgül'ün ve Burhan Aydemir'in odası vardı. Benim için bir oda yapmamışlar. Bütün kazancımı oraya harcadım. Durumu gördüğümde de yok olacaklar demiştim ve öyle de oldu. 3 ay içinde her şey bitti."

Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti

"KIRMIZIGÜL'Ü BEN KEŞFETTİM, ŞİRKETİMDEN ETTİ"

Kalaycıoğlu'nun "Mahsun en popüler isim olduğu için odası vardı yoksa sana karşı olanların içinde yer aldığı için mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Topaloğlu, "Onlar kurduğum şirketten beni diskalifiye ederek kendi aralarında bölmüşler. Mahsun Kırmızıgül'ü biz keşfettik. O da bir gün gelip beni şirketimden edenlerin arasındaydı. Keşke böyle yapmasalardı, üzüldüm. Bu hatalar olmasaydı bu şirket çok büyürdü" dedi.

"BABAMI KIRMAMAK İÇİN HAFIZ OLDUM"

13 kardeşli bir ailede büyüdüğünden bahseden Mustafa Topaloğlu, "Hep aferin almaya çalıştım. Hayatım boyunca bir yalan söyledim o da eğitimim için oldu. Amcama giderek beni babam yolladı, ortaokula yazdır dedim. Sonra babamlar çarşıya gelince benim yalanım ortaya çıktı. Babam benim hafız olmamı istiyordu. Babamı kırmamak için hafız oldum. Hem babamın istediğini yaptım hem de okula gittim" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Shinzo Abe suikastında detaylar gün yüzüne çıktı: Silah yapmayı internetten öğrenen katil zanlısı 1 ay boyunca dağlık bölgede atış talimi yapmış Shinzo Abe suikastında detaylar gün yüzüne çıktı: Silah yapmayı internetten öğrenen katil zanlısı 1 ay boyunca dağlık bölgede atış talimi yapmış M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK! M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK!

Mustafa Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül, Haberler, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
15:43 TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz...
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
15:13 Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 16:12:56. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement