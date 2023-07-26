Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararını doğruladı: Anlaşarak bitiriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararını doğruladı: Anlaşarak bitiriyoruz

26.07.2023 12:43

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Alçı paylaşımında "Rasim'le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak" şeklinde konuştu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010 yılında evlendiği Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alçı, Kütahyalı ile dostluklarının devam edeceğini belirtti.

"İLİŞKİMİZ HEP BAKİ KALACAK"

Nagehan Alçı yaptığı paylaşımda "Rasim'le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

YAYIN YASAĞI ALDIRDILAR

Açıklamasının devamında çocuklarının süreçten olumsuz etkilenmemesi için süreçle ilgili yayın yasağı aldırdıklarını belirten Alçı, "Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır" dedi.

İşte Alçı'nın o paylaşımları;

YORUMLAR (2)
  • mücahid: en zor olanı,her şeye ragmen evliliği sürdürebilmek!!para için boşanılmaz!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: bu kadar birbirinin kopyesi iki kişi nasıl anlaşamaz hayrertttt Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararını doğruladı: Anlaşarak bitiriyoruz - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Alina Boz ve Umut Evirgen Tatilde
13:15 Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş
12:43 Konyaaltı'ndan Görülen Orman Yangını
12:41 Yangın bir türlü söndürülemiyor! Kemer'deki dumanlar 40 kilometre uzaklıktan görülüyor
12:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarından grev kararı: 1-2 Ağustos tarihlerinde hizmet vermeyecekler
12:35 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararını doğruladı: Anlaşarak bitiriyoruz
12:29 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları greve çıkıyor: 1-2 Ağustos tarihlerinde hizmet vermeyecekler
12:28 Nagehan Alçı'dan beklenen açıklama geldi: Evliliğimizi bitirme kararı aldık
12:09 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde usulsüzlük iddiası! Dilekçe yazan hemşireyi başka hastaneye yolladılar
12:09 Esad, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti: Rahatsızız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 13:36:16. #1.13#
SON DAKİKA: Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararını doğruladı: Anlaşarak bitiriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement