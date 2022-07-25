Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt

25.07.2022 16:51

Ünlü sanatçı Nazan Öncel'in ev fiyatlarının 13 milyon lira olmasına tepki gösterdiği çıkışına Cenk Eren'den ses getirecek bir cevap geldi. Cenk Eren, ''Sizden bir şarkı istemiştim, siz de vermiştiniz. Tabii ki sanatın fiyatı olmaz. Size ödediğim para gerçekten YUH'du" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçılar arasında yaşanan diyaloglar, magazin camiasında sıkı takip ediliyor. Bu kez Nazan Öncel ve Cenk Eren arasında yaşanan bir diyalog sosyal medyada çok ses getirdi.

PAHALI EV FİYATLARINDAN DERT YANDI

Pahalı ev fiyatlarından dert yanan Nazan Öncel, Instagram hesabından bir video yayınladı. Paylaştığı videoya ''1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum...'' notunu düşen ünlü sanatçı, ''Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metre kare ev Taksim'de 12,7500.. 13 milyon de sen ona yuh!'' ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCEKİ ANISINI HATIRLATTI

Taksim'deki satılık evlerin pahalı olmasına tepki gösteren Nazan Öncel'e meslektaşı Cenk Eren'den yanıt gecikmedi. Cenk Eren, ünlü şarkıcıya yıllar önce kendisinden satın aldığı şarkı fiyatını hatırlattı.

"NEREDEYSE 1+1 EV FİYATIYDI"

Cenk Eren, Nazan Öncel'in paylaşımına ''Çok haklısınız Nazan hanım, sizden bir şarkı istemiştim sizde vermiştiniz tabii ki sanatın fiyatı olmaz size ödediğim para gerçekten YUH'du. Nerdeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda saygı ve sevgiyle her zaman çok güzel şarkılarınızla beraber olmak dileğiyle...'' yorumunda bulundu.

'Ev fiyatları çok yüksek' diyen Nazan Öncel'e Cenk Eren'den ses getirecek cevap
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SON DAKİKA: Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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