Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak

Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım

Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında "Benimle ilişki yaşadığını söyleyen kadını hiç tanımıyorum. Kendimden çok eminim, DNA raporu da bunu tescilledi. Hanımefendi sarı saçlı diye 'Senin baban Uğur Dündar' demişler" ifadelerini kullandı. Kendisine dava açan Dilara ile konuştuğunu da söyleyen Dündar, "Çok iyi aile terbiyesi almış biri, anne ve babasını bulmak için de elimden geleni yapacağımı söyledim" dedi.