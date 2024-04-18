Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak

Son yıllarda şarkılarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık, bu sefer de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Nefes almakta zorlandığını söyleyen Bastık, ameliyat olacağını duyurdu.
Dün doktor kontrolüne giden Zeynep Bastık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda operasyon geçirmesi gerektiğinden bahsederek "Kulak - burun - boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati" dedi.
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen önleyici kolluk devriyesinde, yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında "Benimle ilişki yaşadığını söyleyen kadını hiç tanımıyorum. Kendimden çok eminim, DNA raporu da bunu tescilledi. Hanımefendi sarı saçlı diye 'Senin baban Uğur Dündar' demişler" ifadelerini kullandı. Kendisine dava açan Dilara ile konuştuğunu da söyleyen Dündar, "Çok iyi aile terbiyesi almış biri, anne ve babasını bulmak için de elimden geleni yapacağımı söyledim" dedi.
Uzun yıllardır Atakan Kuru ile mutlu bir evliliği bulunan güzel oyuncu Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğum esnasında öğrenen Akın'ın bir kızı oldu ve adını Arya koydu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yaman, Özgür, Yunus Emre ve Batuhan arasında eleme düellosu yaşandı. Batuhan ile finale kalan Yaman arasında gerçekleşti ve Yaman hayallerine veda etti.
Geçimini sağlamak için fotoğraflarını ve albümlerini satışa çıkarmak zorunda kalan Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti. Kendisine yardım sözünde bulunan ünlü isimlerin zamanla sözlerini unuttuğunu belirten Örümcer, Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde izleyicilerle dans etti. Konserde elde edilen gelirlerle Örümcer'in borçları kapatılacak.
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Dokunulmazlık oyununda Nefise ile Berna kafa kafaya çarpıştı ve Berna kanlar içerisinde yerde kaldı. Doktorun müdahalesi sonrası Berna'nın kaşı sarıldı. Mavi Takım'da yapılan oylamada Batuhan da Yasin de 4'er oy aldı. Bu durumda takım kaptanı olan Ogeday gitme adayını belirledi. Ogeday dördüncü ve son gitme adayı olarak Batuhan'ı belirledi. Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan gitme adayı oldu. Düelloda eşleşecek yarışmacıları Acun Ilıcalı açıkladı. Yunus Emre Yaman ile eşleşti. Özgür de Batuhan ile oynayacak.
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2002'de Türkiye ve dünya güzeli olan Azra Akın, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Kızını kucağına alan Akın, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenmek istediklerini belirten Akın, hamilelik sürecinin zor geçtiğini ancak son birkaç haftadır iyi olduğunu söyledi.
Jale, odasındaki fotoğrafları gören Tufan'a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Ancak Tufan'ın gizlice dinlediğinden haberi yoktur. Sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir ve Jale'nin sınırsızlığını gözler önüne serer. Ferman Akdağ'ın ani ziyareti ise Özge'nin annesini bulmak değil, Arat'tan para koparmak amacıyla yapılmıştır. Arat ve Jale için çember daralmıştır ve Cemil ile Müge'nin Rukiye'yi göz altına almasıyla izler hızla ilerlemeye başlar. Arat'ın karşısında Cemil ve Özge'yi bulmasıyla büyük bir yüzleşme zamanı gelmiştir.
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