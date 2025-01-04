Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti - Son Dakika
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Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti

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Son olarak 'Evcilik' filminde rol alan Nejat İşler, bir YouTube kanalına verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşler'in sarhoş olması ve küfürlü konuşması dikkat çekti.

04.01.2025 10:15  Güncelleme: 10:47
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Başarılı oyuncu Nejat İşler, son dönemde Ümit Ünal'ın yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı Evcilik filmindeki rolü ile adından söz ettiriyor. İşler, bu filmdeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

Gündemde sık sık yer alan İşler, şimdi de OT Tv'ye verdiği röportajdaki küfürlü konuşmaları ve sarhoş halleriyle tepki çekti.

İşler'in konuşmalarından kısımların olduğu fragmanda "Ben hiçbir şeyden kaçmam. Bunu yayınlayabilecek misiniz?" sözleri yer aldı.

Dindarlık hakkında konuşan İşler, "Bunlar değil dindar. Dindar benim. Allah'a da inanmıyorum bu arada. Mesela sensin Allah. Ben Allah'a inanıyorum. 'İkimizin arasında sır olsun' demiş. Allah diyor sana bunu. Ben olsam paylaşmam" dedi.

YAYINA TEPKİLER GECİKMEDİ

Nejat İşler'in sözlerinin yer aldığı fragman sosyal medyada viral olurken, programın tamamında bazı konuşmalara yer verilmedi. Pek çok kullanıcı, ünlü oyuncunun bu videosunun paylaşılmaması gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

İşte gelen o yorumlardan bazıları:

"Çok saçma olmuş bu halde"

"Bu röportajın sonunda işkembeciye götürmediyseniz ayıp etmişsiniz"

"Sarhoş röportaj verdi diye üstüne gelenler olabilir"

"Bunu yayımlamanız büyük saygısızlık"

EVCİLİK FİLMİNİN KONUSU

Evcilik, sakin, küçük bir otele giden bir çiftin hikayesini konu ediyor. Fırat ve Filiz, bunaldıkları hayatlarından uzaklaşmak için Ege kıyılarında sakin bir otel olan Evcilik'e gitmeye karar verirler. Otele vardıklarında çift, oteli işleten Özkan ile kendisinden küçük olan eşi Aysun ile tanışırlar. Birbirlerini sonsuz bir aşk ile seven Özkan ile Aysun, birbirlerine Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Özkan ile Aysun'un aşkına özenen ve aksanını komik bulan Filiz ile Fırat, onları taklit ettikleri bir oyuna başlarlar. Ancak onların bu oyununa şahit olan Aysun ile Özkan kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik bir savaş alanı haline gelir.

Nejat İşler\'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti

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Son Dakika Magazin Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre:
    bunları adam yerine koyan suç kimde biliyor musunuz bizlerde 20 1 Yanıtla
  • Dogan Asi:
    öyle bı inanirsinki iş işten geçer bekle kabirde 18 2 Yanıtla
  • Halit kamil Göker:
    ya bu pisligi adam yerıne koymayın 15 2 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Hangisi aık ki? Sanat camiası genelde sarhoş 15 0 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Böyle sanatçı olmaz olsun 8 1 Yanıtla
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