Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarıyla ilgili konuşmak istemedi

Genç şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen taciz mesajlarıyla ilgili açıklama yapan Erbil ise Ronay ile irtibatının olmadığını telefonunun hep asistanında olduğunu söyledi. Ronay ise mahkemeye başvurarak Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Karşısında muhabirleri görünce şaşıran 58 yaşındaki Kumbasar, "Arkadaşlar ne olur çekmeyin, makyaj yok" dedikten sonra maskesini taktı.

"BANA ERBİL'LE İLGİLİ SORU SORMAYIN"

Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen Erbil'in taciz olayıyla ilgili konuşmak istemeyen Kumbasar, "Bana Mehmet Ali Erbil ile ilgili soru sormayın. Bu olayın muhatabı ben değilim. Bana benim işimle ilgili soru sorun" dedi.

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil, 1989-1996 yılları arasında evli kaldı. Çiftin bu evliliğinden Yasmin adını verdikleri bir kızı var.

Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu