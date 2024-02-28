Nermin Bezmen, Eşinin Vasiyeti Üzerine ABD'de Defnedileceğini Açıkladı - Son Dakika
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Nermin Bezmen, Eşinin Vasiyeti Üzerine ABD'de Defnedileceğini Açıkladı

Nermin Bezmen, Eşinin Vasiyeti Üzerine ABD\'de Defnedileceğini Açıkladı

Tolga Savacı, 2 Mart Cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak

28.02.2024 18:16  Güncelleme: 18:17
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VASİYETİ AÇIKLANDI

Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı.

Tolga Savacı, 2 Mart Cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nermin Bezmen, Eşinin Vasiyeti Üzerine ABD'de Defnedileceğini Açıkladı - Son Dakika

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