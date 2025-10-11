Neşet Ertaş\'a Vefa Programı

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın vefatının 13'üncü yılı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen "Neşet Ertaş'a Vefa" programına ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

MEZARINI ZİYARET ETTİ

Tatlıses, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan kabrini de ziyaret etti.

"ONUN ÇOK EKMEĞİNİ YEDİK"

Mezar başında dua eden Tatlıses, Neşet Ertaş'a duyduğu saygıyı dile getirerek; "Neşet ustayla bir kez programa çıkmıştık. Bir de İzmir Havalimanı'nda karşılaşmıştık. Onun çok ekmeğini yedik, büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra kıymeti biliniyor" dedi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Tatlıses'in kabir ziyareti vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Kırıkkale'den geldiğini belirten Murat Duruyürek isimli vatandaş; "Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etmek için geldim. Burada İbrahim Tatlıses'i görünce çok duygulandım ve mutlu oldum" diye konuştu.