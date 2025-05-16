Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu - Son Dakika
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Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Nesrin Cevadzede şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu son olarak, yatakta kahve keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

16.05.2025 14:34
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Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmişti. Dizi setinde tanıştığı oyuncu Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Cavadzade, ayrılık sonrası sessizliğe bürünmüştü. Şimdilerde sosyal medya hesaplarında yaptığı cesur ve özgün paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu, son paylaşımıyla yine gündemde.

Nesrin Cavadzade cesarette sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Cavadzade, Instagram hesabından iç çamaşırıyla yatakta kahve içerken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Doğal ve iddialı tarzıyla öne çıkan kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları tarafından cesur ve özgüvenli tavırlarıyla takdir edilen Nesrin Cavadzade, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Nesrin Cavadzade cesarette sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

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Son Dakika Magazin Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 615328:
    EDEPSİZLİK NEZAMAN ÖZGÜVEN OLDU 102 15 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    kusura bakmayın da ben bu kavatzadeyi tanıyamadım kim bu 55 10 Yanıtla
  • Ae5114261:
    o,,,,pluk demek lazımdı 48 5 Yanıtla
  • Ömer Polat:
    Mercimeği fırına vermek istiyor 37 6 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Tanınmadığı için zaten reklamını yapıyor haber sitesinden de rica etmiş herhalde sizde yapın diye ondan karşımıza çıktı bu görüntü... 27 4 Yanıtla
  • 5130387:
    yakinda sibel kekili gibi göruruz 22 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Edepsizlik ahalaksizligin adi ozguven ve cesaret olmus laik sisteminizle ovunun 13 4 Yanıtla
  • Kartal:
    bizene başka haber yokmu 16 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    reklamın iyisi kötüsü olmaz.reklam girdimi işin içine fiyatlar artıyor anında.malum enflasyon var .et ete değiyor falan filan 9 1 Yanıtla
  • aragorn:
    kaşar 6 1 Yanıtla
  • Mustafa Temizer:
    kızışmış galiba... 3 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Hayatımda bu kadar antipatik bir tip görmedim, ilk hayatında kediydi galiba 3 0 Yanıtla
  • Önder null:
    masa 31 boşaldı 1 0 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    sanatçiiii 0 0 Yanıtla
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