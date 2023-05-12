Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarıyla takipçilerden tam not aldı - Son Dakika
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Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarıyla takipçilerden tam not aldı

12.05.2023 12:09

Yurt dışında tatil yapmakta olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından mavi mayosuyla verdiği pozları paylaştı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerini büyüledi.

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde İtalya'ya tatil yapan oyuncu, sezonu açtı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, mavi mayosuyla art arda verdiği pozları yayınlayarak "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim" notunu yazdı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Sanatçı Fedon ise 3 Mayıs'ta denize atladığı bir videosunu yayınlayarak "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Nesrin Cavadzade'nin tatil pozları...

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Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarını paylaştı

Nesrin Cavadzade, İtalya, Fedon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarıyla takipçilerden tam not aldı - Son Dakika


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