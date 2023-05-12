Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarıyla takipçilerden tam not aldı

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde İtalya'ya tatil yapan oyuncu, sezonu açtı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, mavi mayosuyla art arda verdiği pozları yayınlayarak "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim" notunu yazdı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Sanatçı Fedon ise 3 Mayıs'ta denize atladığı bir videosunu yayınlayarak "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Nesrin Cavadzade'nin tatil pozları...