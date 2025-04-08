Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sona erdi

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Nesrin Cavadzade, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 'Sandık Kokusu' dizisindeki performansıyla göz kamaştıran Cavadzade, dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını duyurmuş ve ardından ikili tatil için soluğu Yunanistan'ın gözde adası Santorini'de almışlardı.

AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Fakat, aradan geçen iki ayın ardından üzücü bir haber geldi. Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in yollarını ayırdı ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Çiftin, son dönemde hayat tarzlarının birbirleriyle pek uyuşmadığı ve aralarındaki bağın zayıfladığı ayrılık nedeni olarak konuşulan en güçlü iddialar arasında.

Cavadzade ve Pekin, henüz ayrılıklarını resmen açıklamasa da, bu gelişmeler, hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmış durumda.