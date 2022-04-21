Netflix'in Davetine Neden Katılmadı? Gerçek Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Netflix'in Davetine Neden Katılmadı? Gerçek Ortaya Çıktı

21.04.2022 15:32
Netflix'in Davetine Neden Katılmadı? Gerçek Ortaya Çıktı

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Ertan Saban'ın yer aldığı Yakamoz S-245'in dizisinin ekibi, Sanayi 313'de gerçekleşen kutlama yemeğinde buluştu. Yemeğe dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin katılmaması dikkat çekti. Peki neden katılmadı? İşte cevabı...

Platform görevlileri Yakamoz S-245'in yayına girişi nedeniyle ekibi bir araya topladı. Yemeğe yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve dizinin oyuncuları; Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra projenin yapımcısı Onur Güvenatam da katıldı.

YEMEĞE NEDEN KATILMADIĞI BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yemekte gözler Özge Özpirinçci'yi aradı. Ancak başarılı oyuncu davette yoktu. Kasım ayında kızı Mercan'ı kucağına alan Özpirinçci'nin kızına kendisi baktığı için, bu tarz organizasyonlara katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Şu günlerde anneliğin tadını çıkaran Özpirinçci'nin ne zaman setlere döneceği ise merak konusu oldu.

YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.

YAKAMOZ S-245 OYUNCULARI

Yakamoz S-245 dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Jerry Hoffmann, Ecem Uzun, Meriç Aral, Ersin Arıcı, Onur Ünsal, Güven Murat Akpınar ve Hakan Salınmış yer alıyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu.

İlk olarak Kanal D'de Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

2017-2020 yılları arası FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi Bahar Çeşmeli karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ÖZEL HAYATI

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanmış, aynı yıl içinde karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır. [2] 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.

Netflix'in Davetine Neden Katılmadı? Gerçek Ortaya Çıktı
Netflix'in Davetine Neden Katılmadı? Gerçek Ortaya Çıktı
Netflix'in Davetine Neden Katılmadı? Gerçek Ortaya Çıktı

YORUMLAR
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Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ artık bıyıklı Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ artık bıyıklı

Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Yakamoz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Netflix'in Davetine Neden Katılmadı? Gerçek Ortaya Çıktı - Son Dakika


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