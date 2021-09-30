Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi

İlk bölümünden itibaren geniş bir yankı uyandıran Sex/Life dizisinin ikinci sezon çekimleri de yakın zamanda başlayacak. Dizinin bir sahnesi ise izlenme rekoru kırdı.

İKİ ERKEĞİN DUŞ SAHNESİ 20 MİLYON KEZ İZLENDİ

Sex/Life dizisinin 3. bölümünün 20. dakikalarına doğru Brad Simon isimli karakter, spor salonunda duş alıyor. Bu esnada yan tarafta duş alan bir kişi, çıplak bir şekilde Simon'a dönüyor.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan duş sahnesinin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığını açıkladı. Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon izlendi.