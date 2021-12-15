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Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında - Son Dakika

Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında

15.12.2021 13:00

Netflix, Cem Yılmaz'ın son stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ın 31 Aralık'ta yayınlanacağını açıkladı.

Netflix Türkiye, Cem Yılmaz'ın 'Diaomond Elite Platinum Plus' stand up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan 'Diamond Elite Platinum Plus', 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.

SON GÖSTERİSİ OLACAK

Cem Yılmaz'ın gösterisinden bir kesiti Twitter'dan paylaşan Netflix, "Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?" notunu düşerken Cem Yılmaz da "Evet Arkadaşlar bu repertuarla olan canlı gösterilerimi bitiriyorum" dedi.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak

YENİ DİZİSİ NETFLIX'TE YAYINLANACAK

Gösterilerinin yanı sıra yeni dizisi Erşan Kuneri için çalışmalara devam eden Cem Yılmaz'ın dizisi Netflix'te yayınlanacak. Dizinin kadrosunda ise Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak
Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında

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Son Dakika Magazin Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında - Son Dakika
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