Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, bir derginin kapak çekimi için kamera karşısına geçti. 59 yaşındaki oyuncu, bikini üstü ve düşük bel kot pantolonla verdiği pozlarda belirgin karın kaslarıyla dikkat çekti. Kidman, çekim sırasında uzun boyunun kariyerinin ilk dönemlerinde karşısına çıkardığı zorlukları da anlattı.

FİT POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Lüks bir moda evine ait bikini üstünü düşük bel kot pantolon ve altın rengi kolyeyle kombinleyen Kidman, dağınık ve ıslak saçlarıyla objektif karşısına geçti.

“HEP EN UZUNDUM”

Uzun boyunun çocukluk döneminde balerin olma hayalini gerçekleştirmesini zorlaştırdığını söyleyen Kidman, oyunculuk kariyerinin başlarında da boyu nedeniyle benzer yorumlarla karşılaştığını belirtti.

Ünlü oyuncu, “Boyum benim için bir engeldi. Sınıfın en uzunuydum, bütün erkeklerden bile uzundum. Çok uzun olduğum için balerin olma hayalimi gerçekleştiremedim. Oyuncu olarak bile bana, ‘Çok uzunsun, çünkü başrol oyuncusundan daha uzunsun’ deniyordu” dedi.

"BU DURUM İÇİMDEKİ MÜCADELE ATEŞİNİ KÖRÜKLEDİ"

Bir projede başrol için seçildiğinde bakış açısının değiştiğini anlatan Kidman, “Bir gün, bir projede ilk sırada seçildiğinizde artık fazla uzun olmuyorsunuz. Herkes size uyum sağlamak zorunda kalıyor. Bu gerçekleştiğinde gerçekten inanılmazdı. Hayatım boyunca sürekli ‘Çok uzun olacaksın’ denildi. Ama bu durum içimdeki mücadele ateşini körükledi” ifadelerini kullandı.