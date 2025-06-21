Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti - Son Dakika
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Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

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Nihal Candan\'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti
21.06.2025 14:03
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Nihal Candan\'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti
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Nihal Candan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede feryat eden annesi yürekleri dağladı. Basın mensuplarına hakaret eden bir kişi, ''Kızı öldürdünüz sonra çekmeye gelin, cenazesini kaldırın. Pislikler!'' diyerek anlamsız bir gerginlik yarattı.

Uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu dün gece hayatını kaybetti. 23 kiloya kadar düştüğü bilinen Candan, bugün İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Ancak cenaze töreninde sadece hüzün değil, gerginlik de hakimdi.

ANNENİN FERYADI YÜREK YAKTI

Cenazede fenalık geçiren anne Umut Candan, "Bir lokma niye yediremediniz?" diyerek çevresine isyan etti. Acılı annenin çığlıkları cami avlusunda yankılanırken, bu dramatik anlar törendeki duygusal atmosferi daha da yoğunlaştırdı.

BASIN MENSUPLARINA HAKARET TEPKİ ÇEKTİ

Tören sırasında kimliği belirlenemeyen bir kişi, kameraman ve muhabirlere hakaret içerikli sözler sarf etti. "Kızı öldürdünüz, sonra çekmeye gelin, cenazesini kaldırın. Pislikler." ifadelerini kullanan kişi, basın mensuplarını hedef aldı. Ancak bu anlamsız suçlamalar ve hakaretler, çevredeki katılımcıların ve bazı basın mensuplarının tepkisine neden oldu. Gerginlik kısa süreli tartışmaya yol açarken, çevredeki kişiler araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı.

Nihal Candan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    DOGRU SÖYLEMİŞ BİZDEKİ TV KANALLARİ DERDİ İMANİ PARA ...PARA UGRUNA BİRBİRİNİ SATAR HALE GELMİSLER. ZATEN BUNLARİN HEPSİ S@TİLİK. AMAÇLARI TOPLUMU YOZLASTİRMAK BASİN ÖZGÜRLÜĞÜ ADİ ALTİNDA BUNLAR HEP HAKLİ AMA YİTİP GİDEN GENÇLERİN HAKKİ NE OLACAK BUNLARİ DÜŞÜNECEK VİCDAN HİÇBİRİNDE YOK 93 17 Yanıtla
  • kaan atak:
    Bir yerde kutsal görevi yerine getiren vatan evladını mı şehid verdik galiba öyle bu kadar medyada günlerce yer aldığına göre....... 48 7 Yanıtla
  • Yasar Mercan:
    Ne konuşuyorsun lan değişik gazeteciler mi dedi kara para aklayın her gün paralarla resim çekilin her gün televizyonlara oraya buraya çıkın tabii o hapları yerken hepiniz onların üstünden nemalandınız artık sömüreceğiniz bir şey kalmadı ya ürmenizin tek sebebi bu gene dua edin gazeteciler gelmiş gazeteciler gelmezse bir avuç insanla kaldıracaktınız bomboş bomboş avlu bomboş cemaat 19 2 Yanıtla
  • Dark Horse:
    Nasıl belirlenememiş kimliği resmen bariz Cemile kaya 15 2 Yanıtla
  • Gökhan Arslan:
    Senin Farkin ne acaba ? Sonucta senin yayimi izledik. Allah Rahmet eylsin ne olursa nasil olursa olsun sonucta bir genc kiz.Kimin Hatasi yoki. 13 2 Yanıtla
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