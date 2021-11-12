Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı

Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yorumculuğunu da Ebru Polat, Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yaptığı Al Sana Haber programının yeni bölümünde dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Doğan, şarkıcılığın yanı sıra 2023 yılında siyasete atılacağını belirtti.

"2023'TE SİYASET YAPACAĞIM"

"Özgürlükçüler kazanacak diktatörler kaybedecek" diyen Nihat Doğan, "Ben Erdoğan meselesine girmem. Siyaset yapacağım bunu da açık ve net söylüyorum. 2023'te siyaset yapacağım hangi parti olduğunu o zaman görürsünüz" dedi.

"HDP'DEN DE ADAY OLABİLİRİM"

Seyhan Soylu, "Nerede hangi partide siyaset yapacaksın? HDP'den mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Doğan, "Orası beni ilgilendirir. HDP'de olabilir o da siyasi bir partidir. Şu an şu partide siyaset yapacağım demiyorum. Belki bağımsız olacağım" ifadelerini kullandı.