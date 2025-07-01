Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
01.07.2025 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meslek birliklerinin adil bir dağılım yapmadığını savunan Nihat Doğan, sanat dünyasında kast sistemi benzeri bir yapı oluştuğunu söyledi. "Gelen 20 milyar TL'yi indiriyorlar, kalanını bizlere sadaka gibi dağıtıyorlar" diyerek örnek veren Doğan, sanatçılara Medine dilencisi muamelesi yapıldığını belirtti.

Şarkıcı Nihat Doğan, hem özel hayatında hem de iş dünyasında yaşadığı çalkantıların ardından şimdi de meslek birliklerine yönelik sert eleştirileriyle gündeme geldi.

"BEN EVLİLİK ADAMI DEĞİLİM"

2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile hayatını birleştiren Nihat Doğan, kısa süre sonra baba olmuş ve oğlu Badıkan dünyaya gelmişti. Ancak bu evlilik uzun soluklu olmadı. Çift, 2024 yılında boşanma kararı aldı. Boşanma sürecinde Doğan'ın eşini aldattığına dair iddialar ortaya atıldı. Ünlü isim, bu iddiaları doğrular nitelikte yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler sarf etmişti, "Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata. Ben evlilik adamı değilim."

GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE KRİZ: ORTAKLA YOLLAR AYRILDI

Sanat camiasında zaman zaman sivri çıkışlarıyla tanınan Doğan, geçtiğimiz aylarda güzellik sektörüne yaptığı yatırımlarla farklı bir kulvarda şansını denemişti. Ancak bu iş girişimi de beklenen sonucu vermedi. Ortaklığını yürüttüğü Sevim Alan ile yaşadığı fikir ayrılıkları, iş hayatında yeni bir hayal kırıklığına neden oldu. Doğan'ın sektörden sessizce çekildiği ortaya çıkmıştı.

"SADAKA DAĞITIR GİBİ PAY EDİYORLAR"

Yaşadığı kişisel ve profesyonel sorunların ardından yeniden sosyal medya üzerinden açıklamalar yapmaya başlayan Nihat Doğan, bu kez sanat camiasında yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti. Açıklamaları ise adeta ortalığı karıştırdı "Sanatın nesini konuşacağız? Hindistan'daki kast sisteminden farkı yok! Gelen 20 milyar TL'yi kendileri indiriyor, kalanını bize sadaka dağıtır gibi pay ediyorlar. At izi it izine karışmış. Ayaklar baş, başlar ayak olmuş! Bize Medine dilencisiymişiz gibi muamele yapıyorlar."

Bu sözlerle meslek birliklerini açıkça hedef alan Doğan, sektördeki gelir dağılımının adil olmadığını ve sanatçılara gereken saygının gösterilmediğini savundu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamaları, birçok meslektaşı tarafından da tartışma konusu oldu.

Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti ABD, Bob Vylan grubunun vizelerini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
İstanbul Emniyeti’nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak 2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
14:27
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı
İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
21:12
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip
Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
21:05
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı
Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
21:01
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
20:55
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor
Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
20:51
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
20:41
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
20:23
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
20:18
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
20:01
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 16:42:39. #7.11#
SON DAKİKA: Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.