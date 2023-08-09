Nilperi Şahinkaya, Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çekimi hakkında konuştu - Son Dakika
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Nilperi Şahinkaya, Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çekimi hakkında konuştu

09.08.2023 11:33

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile çekilen fotoğrafıyla ilgili tepkiler üzerine konuştu. Aileyle hiç görüşmediğini söyleyen Şahinkaya, mesleği gereği herkesle fotoğraf çektirdiğini ve kimseye kimlik sormasının mümkün olmadığını söyledi.

Geçen günlerde Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'yla fotoğraf çektiren ve bu nedenle tepki çeken Nilperi Şahinkaya, dün akşam katıldığı dizi galasında konuştu. "Bu benim son açıklamam" diyen oyuncu, mesleği gereği herkesle fotoğraf çektirdiğini ve kimseye kimlik soramayacağını söyleyerek isyan etti.

"SUKÜNETİMİ KORUMAK ZOR OLDU, İDDİA ÇOK AĞIR"

Garipoğlu ile fotoğrafının basına sızmasıyla "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" diyen Şahinkaya, günler sonra yine konuştu. Yaptığı açıklamadan dolayı da tepki çektiğini söyleyen Şahinkaya, dün akşam katıldığı Magarsus dizisinin galasında yaşananlara sitem etti. İlk açıklamasında sükunetini koruyamadığını belirten oyuncu, "Bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına kendimi ifade ettim. Yeterince açıklama yapamadığımı söyleyenler oldu. O anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor. Bu öyle bir iddia ki çok ağır. Bu konu yeniden gündeme getirildiği için çok sinirlendim" dedi.

Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğraf çektirdiği için tepki çeken Nilperi Şahinkaya, isyan etti: Kimlik soramam

"BİR FOTOĞRAF ÜZERİNDEN BÖYLE BİR İDDİADA BULUNULMASI AKIL KARİ GELMEDİ"

Hayatı açık bir şekilde sosyal medyada paylaştığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun dışında aptal bir linç kampanyası başlatıldı dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. 2010 yılından beri. 2011 yılından beri Instagram'ım var. Gayet şeffaf bir hayatım var. Bu aileyle görüştüğümü iddia etmek için şu 13 yılda bir fotoğraf dışında bir tane daha iddianın olması gerekiyordu. Kimle gezdiğim gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana akıl kari gelmedi. Bu yüzden böyle dedim."

"HER YANIMA GELENE KİMLİĞİNİ SORAMAM"

"Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam."

Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğraf çektirdiği için tepki çeken Nilperi Şahinkaya, isyan etti: Kimlik soramam
Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğraf çektirdiği için tepki çeken Nilperi Şahinkaya, isyan etti: Kimlik soramam
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR (2)
  • Erhan Yılmaz: Doğru demiş Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Gökhan pars: Ne olurmuş yani Nilperi Cem Garipoglu'nun kardeşiyle fotograf cekiniyorsa hatta arkadaşı da olabilir,katil mi kız ? Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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