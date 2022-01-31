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Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var? - Son Dakika

Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?

31.01.2022 19:06
Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?

Survivor All Star'ın son bölümüne Mert, Ogeday, Nisa ve Sude arasındaki tartışma damga vurdu. Sude'nin ağlaması sebebiyle Mert, Nisa'ya "Sude ve benim arkadaşlığım ile alakalı dedikoduda bulunmuşlar." dedi. Nisa ise Sude'ye sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl biri olduğunu bilmen lazım" dedi. Nisa'nın bu sözleri "Mert'in iki sevgilisi mi var" sorusunu akıllara getirdi.

Survivor All Star'da yarışmacıların performansları kadar özel hayatları da konuşuluyor. Dün akşam yayınlanan bölüme Mert Öcal, Ogeday, Nisa Bölükbaşı ve Sude'nin tartışması gündem oldu.

Magazinkolik'in haberine göre, oyun öncesi konuşması sırasında Sude'nin ağladığını açıklayan Mert, Ogeday ve Nisa'nın insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladıklarını ifade etti. Öte yandan Mert, Nisa'ya "Senin bende bir sürü sırrın var." dedi.

"SUDE VE BENİM ARKADAŞLIĞIMIN DEDİKODUSUNU YAPMIŞLAR"

Konuşmasında Mert, "Benim burada değer verdiğim insanlar var. Çok değer verdiğim bir arkadaşım. Dün akşam buraya gelirken ağladığını gördüm. Açıkçası onun o kadar üzüldüğünü görünce çok üzüldüm, ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Karşı taraftaki arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar. Kızın hoşuna gitmeyecek dedikodularda bulunmuşlar. Sude ve benim arkadaşlığım ile alakalı dedikoduda bulunmuşlar." ifadelerini kullandı.

Mert'in iki sevgilisi mi var? Nisa'ın sözleri Survivor'a damga vurdu

NİSA'DAN SUDE'YE UYARI: SENİNLE NASIL OYNANDIĞINI BİLMEN LAZIM

Nisa ise yaptığı açıklamada, "Sude'nin ilişkisini dün öğrendim. Orada bir laf atışması vardı. Sonra araya Ogeday girdi dedi ki 'Sude bence bulaşma oraya.' Ogeday da arkadaşımın o durumunu biliyor. Sen bulaşma bence. O da dedi ki 'Nasıl başlamadan bulaşmayayım? Zaten kaç aydır süren bir şey.' Ogeday sonra gelip beni uyandırmıştı. Anlattılar bu olayı. Sude sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl biri olduğunu bilmen lazım" şeklinde konuştu.

Bu konuşmalardan 'Mert'in özel hayatında Sude'nin yanı sıra bir ilişkisi daha var ve Nisa ile Ogeday bu ilişkiye tanık mı oldular?' sorusunu akla getirdi.

"ŞU AN NEYİN İÇİNDE OLDUĞUMU BİLMİYORUM"

"Mert'in özel hayatında Sude'nin yanı sıra başka birisi mi var" sorusunu akla getiren bu sözlerinden ardından Sude ise gözyaşlarını tutamayarak yaptığı "Şu an neyin içinde olduğumu tam olarak bilmediğim için net birşey söyleyemiyorum. Burada yaşayıp görebileceğim bir şey belki bilmiyorum ama ben kendimi biliyorum." dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var? - Son Dakika
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