Yanlış Anlama 2'nin Galası Gerçekleşti

Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ki yanlış anlamaları konu alan, başrollerini Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli'nin paylaştığı oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan, İslam Mehreliyev,Ercan Resulov gibi Azerbaycan'nın da en ünlü isimlerinin paylaştığı ve 30 Eylül'de vizyona girecek olan filmin galası önceki akşam gerçekleşti. Nişantaşı City's AVM'de Cinewam'da gerçekleşen galaya bir çok ünlü isim katıldı.

İlker Ayrık, Deniz Işın, Ümit Okur, Melike Turnaoğlu, Okan Karacan ve eşi Zeynep Karacan gibi ünlü isimlerin katıldığı galada seyircilere Azerice meyve suyu anlamına gelen ve filmde konusu geçen "sok" içeceklerinin dağıtılması oldukça eğlenceli anlar yarattı.

Filmde yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefi canlandıran Cemal Hünal'ın Türkiye'de başlayan hazin hikayesi Azerbaycan'da yaşadığı yanlış anlaşılmalarla harika bir komediye dönüyor. Yanlış Anlama 2, 30 Eylül'de vizyona giriyor.