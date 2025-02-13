Nolan\'ın Yeni Filmi Türkiye\'de Çekilecek

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2024 yılında 7 dalda Oscar ödülü kazanan "Oppenheimer" filminin yönetmeni Christopher Edward Nolan (55) "The Odyssey" isimli yeni filminin bir bölümünü Türkiye'de çekmeye karar verdi. Nolan, 2026 yılında gösterime çıkaracağı yeni filminin bazı sahnelerini Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası'nda çekecek.

NOLAN'IN YENİ FİLMİ ORDU'DA ÇEKİLECEK

Christopher Nolan Art & Updates isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yason Burnu Yarımadası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, "Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi 'The Odyssey' için bazı sahneler, Türkiye'nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda çekilecek" ifadelerine yer verildi.

OYUNCU KADROSU YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

Filmin kadrosunda Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi Hollywood yıldızları bulunuyor. Filmin konusunun ise Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ettiği öğrenildi.

Ünlü yönetmenin dünyaca bilinen bazı filmleri ise şu şekilde: "Batman serisinin bazıları, Yıldızlararası, Prestij, Başlangıç, Dunkirk, Oppenheimer, Akıl Defteri, Tenet, Süper Man Çelik Adam, Memento."

KARADENİZ'İN ALTIN POSTU: YASON

Coğrafi özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan, 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden olduğu biliniyor. Su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutuyor.

Öte yandan film çekimleri için şuan resmi bir başvurunun yapılmadığı belirtildi.