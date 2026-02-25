NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli - Son Dakika
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
25.02.2026 13:47
NOW TV ekranlarında yayınlanan, Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'i buluşturan "Sahtekarlar" dizisi düşük reyting kurbanı oldu. Cumartesi günü final yapacak olan dizinin yeri hemencecik dolduruldu. Sahtekarların yerine "Doktor Başka Hayatta" dizisi yayınlanacak.

NOW ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi için final kararı verildi. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’i buluşturan yapım, düşen reytingler nedeniyle ekran yolculuğunu noktalıyor.

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

REYTİNGLER DİZİNİN SONUNU GETİRDİ

Sezon başından bu yana pazar akşamları yayınlanan dizi, son haftalarda beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, reyting performansını değerlendirerek final kararı aldı. Böylece Sahtekarlar, 22. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

FİNAL BÖLÜMÜ BU HAFTA YAYINLANACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak 22. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Planlanan yayın takviminde yapılan değişiklikle final bölümü hafta sonu ekrana gelecek.

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

YERİNE YENİ DİZİ HAZIRLANIYOR

Sahtekarlar’ın boşluğu ise gecikmeden doldurulacak. Çekimlerine başlanan ve üç bölümü tamamlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde seyirciyle buluşacak.

Televizyon, Magazin, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli - Son Dakika
