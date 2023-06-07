Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının rekor kırmasına esprili bir paylaşımla karşılık verdi - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının rekor kırmasına esprili bir paylaşımla karşılık verdi

07.06.2023 12:16

Dolar ve altın rekor kırdığı günlerde başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, esprili bir paylaşımla takipçilerini güldürdü. Yeşilçay, Asmalı Konak dizisindeki takı töreni sahnesinin fotoğrafını paylaşarak 'Günün fotosu' notunu düştü ve dolar-altın emojileri eklemekten de geri durmadı.

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar bugün 23 lirayı, gram altın da 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay da artışa geçen dolar ve altınla ilgili güldüren bir paylaşımda bulundu.

YILLAR ÖNCEKİ DİZİ SAHNESİNİ PAYLAŞTI

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde başrol oynayan Yeşilçay, 2002-2003 yılları arasında yayınlanan Asmalı Konak'taki Özcan Deniz'le takı töreni sahnesinden bir fotoğraf paylaşarak "Günün fotosu" notunu yazdı. Yeşilçay paylaşımına dolar ve altın emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Dolar ve altının rekor kırdığını gören Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak'taki takı sahnesini paylaştı
Dolar ve altının rekor kırdığını gören Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak'taki takı sahnesini paylaştı
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Nurgül Yeşilçay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının rekor kırmasına esprili bir paylaşımla karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının rekor kırmasına esprili bir paylaşımla karşılık verdi - Son Dakika
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