Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil - Son Dakika
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Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil

10.04.2022 16:58

Nuri Alço'dan Bergen filmiyle ilgili dikkat çeken ifadeler geldi. Alço, "İzleyiciler Bergen filmine merak edilen hazin öyküyü izlemek için gitti. Bu nedenle gişe rekoru kırdı. Yani bu senaryonun başarısı değil, hikâyenin merak konusu olmasındandır" ifadelerini kullandı.

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmi, vizyona girmesinin ardından gişede büyük bir başarı yakalamış ve 7 milyonun üzerinde izlenme almıştı. Bergen filminin başarısıyla ilgili tartışmalara ünlü sanatçı Nuri Alço da katıldı.

"SÜBLİMİNAL MESAJLARI İZLEYİCİYE VERMELERİ LAZIMDI"

Bergen filmini Magazinkolik'e değerlendiren Alço, "Geçmişten bu yana kadına şiddetin katlanarak çoğaldığı ortamda bu film de şiddete yönelik sübliminal mesajları izleyiciye vermeleri lazımdı. Örneğin Bergen ve Halis'in çocukluğuna kadar inilmeli ve travmatik yanlarını da filme yansıtmalılardı" dedi.

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"İNSANLAR, HİKAYEYİ MERAK ETTİ"

İnsanların, filmi değil hikayeyi merak ettiğini belirten Alço, sözlerini şöyle sürdürdü: Bir filmin gişe rekoru kırması o filmin başarılı olduğunu göstermez. İzleyiciler Bergen filmine merak edilen hazin öyküyü izlemek için gitti. Bu nedenle gişe rekoru kırdı. Yani bu senaryonun başarısı değil, hikâyenin merak konusu olmasındandır."

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Farah Zeynep Abdullah, Nuri Alço, Bergen, Gişe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil - Son Dakika


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