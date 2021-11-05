Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor

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Kasaplıkla başladığı kariyerine kendi mekanlarını açarak devam eden Nusret Gökçe; ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'ın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir restoran açtı. Gökçe, bu sefer de verdiği iş ilanıyla konuşulmaya başlandı.

SAATTE 12 STERLİN

Geçtiğimiz haftalarda Nusret'in mekanına giden müşterilerin Twitter, Reddit gibi internet sitelerinde ödedikleri hesaba tepki göstermeleriyle gündem olan Gökçe, yeni mekanı için iş ilanı verdi.

The Sun'da yer alan habere göre, Gökçe verdiği iş ilanında restoranında çalışacak olan şefe saatlik ücret ödeyeceğini belirtti. Nusret, işe alacağı şefe saatte 12 sterlin yani 157 TL ödeyecek. Bunun yanı sıra işe alınan şef, bahşiş sistemi üzerinden de para kazanacak.

VERECEĞİ ÜCRET TEPKİ ÇEKTİ

Mekanlarındaki fiyat politikasıyla eleştirilen Nusret Gökçe'nin işe alacağı şefe vereceği ücret sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şefin, menüsünde yer alan bir patates püresi fiyatına işçi araması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.