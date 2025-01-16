O Ses Türkiye görüntüleri sızdırıldı! Melike Şahin ile Hadise ters düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

O Ses Türkiye görüntüleri sızdırıldı! Melike Şahin ile Hadise ters düştü

Geniş Video İzle

TV8'in popüler programı O Ses Türkiye'den ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Yeni sezon için heyecanla beklenen yarışma programında Melike Şahin, çevresinin yarışmacı olarak katılmasını istediğini, ancak kaderin jüri üyesi olmayı getirdiğini belirtti. Hadise'nin 'Yarışmacı için saldıracaksın gerekirse' sözlerine ise Şahin, 'Saldırmak pek karakterime uygun değil' yanıtını verdi.

16.01.2025 13:34  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarının uzun yıllardır seyirciyi ekrana kilitleyen programlarından O Ses Türkiye'den ilk görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturdukları programda iki jüri üyesi arasındaki diyalog gündem oldu.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekrana döneceğini duyurmuştu.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı bilinen yeni sezonda diğer jüri de Melike Şahin olmuştu.

Çekimleri başlayan O Ses Türkiye'ye seyirci olarak giden kişiler ise stüdyodan görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

O Ses Türkiye'de Melike Şahin ile Hadise düellosu! Görüntüler sızdı

Stüdyodaki izleyicilerin aktardığına göre Melike Şahin "Çevrem yarışmacı olarak katılmamı çok istemişti, nasipte jüri olarak katılmak varmış' diyor. Hadise'nin 'Yarışmacı için saldıracaksın gerekirse' sözlerine ise Melike Şahin 'Pek karakterime uygun bir şey değil saldırmak" yanıtını veriyor.

Bu diyalog karşısında sosyal medya kullanıcıları Hadise ile Melike Şahin arasında soğuk bir savaş olduğuna yönelik yorumlarda bulundu.

O Ses Türkiye'de Melike Şahin ile Hadise düellosu! Görüntüler sızdı
O Ses Türkiye görüntüleri sızdırıldı! Melike Şahin ile Hadise ters düştü

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Gökhan Özoğuz, Sosyal Medya, Melike Şahin, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Hadise, Medya, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Türkiye görüntüleri sızdırıldı! Melike Şahin ile Hadise ters düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sezgin Haksever:
    saçma salak bir program 48 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kadınların dişiliğini reyting için kullandığı program ve boş boş konuşma 24 0 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    rezil bir yarışma beyaz a burası yakışmıyor 11 0 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Murat boz 4 ameliyat olmuş sac ekimi yaptırmış ameliyat ioe zayıflamış şarkıları 1 kuruş etmez hadise 20 kilo boya kullanıyor köpeğe boya makyaj yapsan o bile prenses olur 1 kuruş etmeyen yayın o ses Türkiye 9 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    bıktık 5 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Beyaz da bunların arasında kirlendi ! 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: O Ses Türkiye görüntüleri sızdırıldı! Melike Şahin ile Hadise ters düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.