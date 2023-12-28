 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı Renkli Karelerle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı Renkli Karelerle Başladı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'e devrettiği programda, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş jüri koltuğunda yer aldı. Yarışmada Hadise'nin olmaması dikkat çekti. Programda ayrıca Devrim Özkan ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler sahne aldı.

28.12.2023 - 09:18,  Güncelleme: 09:22
Abone Ol

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Yılbaşı için Beyaz Show yapmak isteyen ancak sonra vazgeçen Acun Ilıcalı, bu sefer sunucu koltuğuna Beyazıt Öztürk oturacak. Acun Ilıcalı da Beyaz'ın yerine jüri koltuğunda yer alacak. Ünlü isimlerin jüri koltuğunda olacağı yarışmanın yeni bölümünde Hadise'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

MERYEM UZERLİ ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

O Ses Yılbaşı Özel programının jüri kadrosunda Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak. İlk görüntülerin geldiği çekimde Ebru Gündeş ve Murat Boz'un sarmaş dolaş dans etti. Murat Boz'un siyah takım, Ebru Gündeş'in siyah tulum giydiği çekimde Meryem Uzerli'nin altın sarısı elbisesi göz kamaştırdı.

Yarışmada bu yıl Devrim Özkan, Kubat, Müjde Devrim ve Enis Arıkan gibi isimler sahneye çıkacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ilk kareler geldi! Gözler Hadise'yi aradı
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı Renkli Karelerle Başladı
YORUMLAR

O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Yılbaşı, Hadise, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı Renkli Karelerle Başladı - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:43 Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:37:51. #1.12#
SON DAKİKA: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı Renkli Karelerle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement