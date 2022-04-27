Oğlum dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yeni bölümde Zeynep, Işıl ile Tuğrul'un ilişkisini öğreniyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Oğlum dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yeni bölümde Zeynep, Işıl ile Tuğrul'un ilişkisini öğreniyor!

27.04.2022 12:45
Oğlum dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yeni bölümde Zeynep, Işıl ile Tuğrul'un ilişkisini öğreniyor!

Show TV'nin bir umut hikayesini anlatan Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un yeni bölümü bu akşam ekranlarda. Merakla beklene bölümde Tuğrul'un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas'ın şüpheli davranışları Melike'nin dikkatinden kaçmaz.

Sedat'ın Işıl'ı aradığını gören Zeynep, merak edip telefonu açınca acı gerçekle yüzleşiyor.

ZEYNEP, TUĞRUL İLE IŞIL'IN İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİYOR!

Sedat'ın Işıl'a Tuğrul'la ilgili sorular sorması üzerine Zeynep, Işıl ile Tuğrul'un ilişkisini öğreniyor. Gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Zeynep, Işıl'dan hesap sorarken Işıl'ın "Aşık oldum…" sözleri üzerine öfkesine hakim olmakta zorlanıyor.

OĞLUM'UN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tuğrul'un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas'ın şüpheli davranışları Melike'nin dikkatinden kaçmaz. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat'ın da şüphe oklarını İlyas'a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır. Tuğrul'un ortadan kaybolması Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

YORUMLAR
500
Oğlum 12. Bölüm 2. Fragman Oğlum 12. Bölüm 2. Fragman Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (4) Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (4)

Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yeni bölümde Zeynep, Işıl ile Tuğrul'un ilişkisini öğreniyor! - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:54:07. #1.12#
SON DAKİKA: Oğlum dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yeni bölümde Zeynep, Işıl ile Tuğrul'un ilişkisini öğreniyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement