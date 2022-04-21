Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı? - Son Dakika

Başrollerinde Songül Öden, Feyyaz Duman ve Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisinde Tuğrul'un sorguya alındığı tanıtımda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor.

OĞLUM DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Oğlum'un 11. Bölümünde; Tuğrul'un şüpheli olarak gözaltına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır. Efe babasının masumiyetine inanırken Zeynep, Tuğrul'un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Sedat, İlyas'ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas'ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.