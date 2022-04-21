Başrollerinde Songül Öden, Feyyaz Duman ve Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisinde Tuğrul'un sorguya alındığı tanıtımda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor.
Oğlum'un 11. Bölümünde; Tuğrul'un şüpheli olarak gözaltına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır. Efe babasının masumiyetine inanırken Zeynep, Tuğrul'un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Sedat, İlyas'ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas'ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.
Son Dakika › Magazin › Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı? - Son Dakika