Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı? - Son Dakika
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Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?

21.04.2022 09:47
Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?

Dün akşam 11. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Oğlum dizisinde Tuğrul, sorguda bir köpeğe çarptığını söylerken Sedat, Tuğrul'un bir insana çarptığını düşünüyor. Bulut'un ise gerçek kimliğinin açığa çıkması İlyas'ı öfkelendirirken Tuğrul'un ormanda gösterdiği yerde kazı çalışmaları başlıyor.

Başrollerinde Songül Öden, Feyyaz Duman ve Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisinde Tuğrul'un sorguya alındığı tanıtımda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor.

OĞLUM DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Oğlum'un 11. Bölümünde; Tuğrul'un şüpheli olarak gözaltına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır. Efe babasının masumiyetine inanırken Zeynep, Tuğrul'un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Sedat, İlyas'ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas'ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
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'Oğlum' dizisi bu akşam ekranlarda! Tuğrul şüpheli olarak gözaltına alınıyor! 'Oğlum' dizisi bu akşam ekranlarda! Tuğrul şüpheli olarak gözaltına alınıyor! Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı? Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?

Canan Ergüder, Show Tv, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı? - Son Dakika


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