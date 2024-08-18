Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü - Son Dakika
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Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü

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Uzun yıllar MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü 28 Temmuz'da toprağa veren Safiye Soyman, sahnelere döndü. ''Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz'' sözleriyle durumu sevenlerine açıklayan Soyman'ı eleştiren de var haklı bulan da...

18.08.2024 10:22  Güncelleme: 10:45
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47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün ölümüyle sarsılan ünlü sanatçı Safiye Soyman'dan günler sonra ilk haber geldi.

Kayseri'de sahne alan Soyman, yaptığı paylaşımda "Bu işleri 6 ay önce almıştım ve sözleşmelerim vardı. Hayat devam ediyor, hangi meslekte olursa olsun" ifadelerine yer verdi.

"SANATÇILAR İÇİN SAHNE HİÇBİR ZAMAN KAPANMAZ"

Paylaştığı videoda, 20 gün önce hayatını kaybeden oğlunu da anan ünlü sanatçı "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz. Ben sizlere mâl olmuş bir sanatçıyım. Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu çünkü..." dedi.

Soyman'ın paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi durumu normal karşılarken kimi de "40'ı çıksaydı bari" dedi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü! Yorumlar ikiye bölündü
Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü! Yorumlar ikiye bölündü
Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü

Safiye Soyman, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emin Erol: demek ki gözyaşları yalanmış hikaye 13 18 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Hemen ahkam kesin.. Yalanmış hikayeymiş falan filan.. Ateş düştüğü yeri yakar.. Hiç kimseyi ilgilendirmez. O insanların yıllarca yaşadığı acıyı üzüntüyü çaresizliği çeken yaşayan bilir. 22 5 Yanıtla
  • Çiğdem …: Acelesi neymiş acaba? 15 10 Yanıtla
  • Bu Kim: oglum beni sahnede olmami istedi demek ne kadar dogru bilemem 11 8 Yanıtla
  • Çelikk: Aman geç kaldın 9 8 Yanıtla
  • faruk gökdaş: bekleseydin 40 i çıksaydı bari... 10 4 Yanıtla
  • Senem Kışla: Memur, işçi hatta esnaflar 10gün sonra işe dönüyor, şarkıcı olmak onun mesleği eğlenmeye gitmediğine bir anne olarak eminim, insanları yargılamayı bırakın 7 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz: ekmek parası mecbur dönecek sahnelere bir ölü için 3 gün yaş tutulur sonra normal hayata dönülür 4 1 Yanıtla
  • serkan Abasar: dünyada kime güveneceğimizi şaşırdık 2 1 Yanıtla

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