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Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi - Son Dakika

Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi

22.11.2021 07:54

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık ilişkisini bitiren Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir aşk yaşadığı Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi.

Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini temmuz ayında sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile anılmıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin ardından gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdı.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Bir süredir ilişkilerini gizli tutan ikili, önceki akşam ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Bebek'te bir mekan çıkışı el ele görüntülenen çift konuşmamayı tercih ediyor.

Annesi Seda Sayan'a da özel hayatı konusunda yasak koyan Engin gelen sorulara "Yok yok konuşmayalım" yanıtı verdi.

Oğulcan Engin ve Miray Daner ilk kez el ele görüntülendi
Oğulcan Engin ve Miray Daner ilk kez el ele görüntülendi
Oğulcan Engin ve Miray Daner ilk kez el ele görüntülendi
Oğulcan Engin ve Miray Daner ilk kez el ele görüntülendi
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu, Miray Daner, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi - Son Dakika Magazin


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