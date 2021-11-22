Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi

Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini temmuz ayında sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile anılmıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin ardından gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdı.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Bir süredir ilişkilerini gizli tutan ikili, önceki akşam ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Bebek'te bir mekan çıkışı el ele görüntülenen çift konuşmamayı tercih ediyor.

Annesi Seda Sayan'a da özel hayatı konusunda yasak koyan Engin gelen sorulara "Yok yok konuşmayalım" yanıtı verdi.