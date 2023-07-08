Aşk iddialarını reddeden Oğuzhan Koç ve Ala Tokel, havalimanında görüntülendi - Son Dakika
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Aşk iddialarını reddeden Oğuzhan Koç ve Ala Tokel, havalimanında görüntülendi

08.07.2023 10:56

Geçtiğimiz sene evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti boşandıktan sonra Oğuzhan Koç, sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülendi. İkili, havalimanında baş başa objektiflere takıldı. Oğuzhan Koç'un gözlük ve şapka takması dikkat çekti.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, 28 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Koç, Özdemir'in ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülendi. Tokel çıkan aşk iddiasını "Komşuyuz" diyerek yalanlasa da ikili bu sefer de havalimanında baş başa objektiflere takıldı.

GÖZLÜK VE ŞAPKAYLA KAMUFLE OLMAYA ÇALIŞTI

Boşandıktan sonra her adımı çok konuşulan Oğuzhan Koç, Alaçatı'da Ala Tokel'le bir mekanda görüntülendi. Gece boyunca eğlenen ikili, daha sonra aynı araçta objektiflere takıldı. Koç hakkında çıkan aşk iddiasına sessiz kalırken Ala Tokel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "Komşuyuz" dedi. Gossip Pasta'da yer alan görüntüde, ikili bu sefer de Amsterdam'a giderken havalimanında görüntülendi. Görüntüde Koç'un kapalı mekanda şapka ve gözlük takması da dikkat çekti. Birlikte yurt dışına giden çift, henüz bir paylaşım yapmadı.

Aşk iddiasını yalanlayan Oğuzhan Koç ve Ala Tokel, havalimanında görüntülendi
Aşk iddiasını yalanlayan Oğuzhan Koç ve Ala Tokel, havalimanında görüntülendi
Aşk iddiasını yalanlayan Oğuzhan Koç ve Ala Tokel, havalimanında görüntülendi
Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel sessizliğini bozdu: Komşuyuz
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Oğuzhan Koç, Ala Tokel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk iddialarını reddeden Oğuzhan Koç ve Ala Tokel, havalimanında görüntülendi - Son Dakika


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