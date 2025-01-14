Okan Bayülgen\'den \'zenginler depresyonda\' çıkışı: Her şey kırolar için

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Sunuculuğunu üstlendiği televizyon programlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şovmen Okan Bayülgen, son olarak zenginliğe ilişkin kullandığı ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti.

"BENİM GİBİ ZENGİNLERİ İLGİLENDİRECEK HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Son yıllarda sevenleriyle tiyatro sahnelerinde buluşan Bayülgen, konuk olduğu bir televizyon programında standartların değiştiğinin altını çizerek, "Benim gibi zenginleri ilgilendirecek hiçbir şey kalmadı" dedi.

"ZENGİNLER BÜYÜK DEPRESYONDA"

60 yaşındaki şovmen, para peşinde koşmak yerine sevdiği işleri yaparak huzurlu bir hayat sürdüğünü belirterek, "Şu anda mutluyum. Sevdiğim işler yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum. Dünya standartları da çok değişti artık. 'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların satın alacağı şeyleri almak zorunda kalacakmışsın gibi oluyor. Bütün dünya öyle! Sunulan mutluluk araçları oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği hiçbir şey yok. Gerçekten iyi zengin arkadaşların olursa bunu anlıyorsun. Zenginler büyük depresyonda, benim gibi" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY KIROLAR İÇİN, İNSANLARI MAYMUNA ÇEVİRDİLER"

Görgüsüzlük ve zenginlik hakkında da örnekler veren Bayülgen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Satın alacak hiçbir şey yok. Her şey kırolar için. Ciddi söylüyorum. Tekneleri yan yana yanaştırıp, mezurayla tekne ölçmek nedir? Mezurayla yalısını ölçmek nedir? En pahalı şeyi ben içeceğim, en pahalı şeyi ben giyeceğim diye maymuna çevirdiler insanları. Benim gibi zenginleri ilgilendirecek hiçbir şey kalmadı. Çok sofistike şeyler... Bizim artık tarihi kitapların koleksiyonunu yapmamız gerekiyor. Hakikaten dünya bundan 20 sene öncesinde olduğu gibi şeyler sunmuyor insanlara. Bu insan zengindir; şöyle giyinir, böyle kuşanır, şurada tatil yapar orijinalliğine bir şeyler yok"