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Okan Karacan'dan genç yeteneklere çağrı - Son Dakika

Okan Karacan'dan genç yeteneklere çağrı

10.02.2022 18:20
Okan Karacan'dan genç yeteneklere çağrı

Ünlü şovmen Okan Karacan yeni açtığı yapım şirketine genç yetenekleri arıyor.

Ünlü şovmen Okan Karacan yeni açtığı yapım şirketine genç yetenekleri arıyor. 25 yıldır sektörde Oyunculuk, sunuculuk yapan reklam şirketi sahibi Karacan, yeni şirketi Berton Medya ile genç yeteneklere iş olanağına kavuşturmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Karacan yeni kurdukları şirket ile, her türlü senaryo, müzikal, tiyatro oyunu yazarları genç yeteneklere kapılarını açtıklarını belirtti.

"Pandemi ile sektör yara aldı"

Pandemi döneminde birçok sektörün yara aldığına değinen Karacan, artık yeni şirket ile yapımcılık yapacağını belirterek reklam sektöründen sonra sosyal medyada devam eden kariyerine artık dizi ve sinema filmlerine de el atacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda çektiği sinema filmi "Külahıma Anlat" ile sektörün ihtiyaçlarını gördüğünü söyleyen Karacan, "Ekibim ve ben çok yakında kaliteli içerikler ile dizi ve Sinema filmleri için kolları sıvadık "dedi.

Karacan ayrıca yetenekli gençler aradığını belirterek, "Yetenekli gençler bana ulaşsınlar her türlü proje ile bana gelsinler herkese kapım açık" diyerek yakında yeni projelerle izleyicilerin karşısına çakacağını söyledi. - AYDIN

Okan Karacan'dan genç yeteneklere çağrı
Okan Karacan'dan genç yeteneklere çağrı

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Okan Karacan, Müzikal, Sinema, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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