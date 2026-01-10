Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı - Son Dakika
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir\'in son hali ortaya çıktı
10.01.2026 23:01
İç kanama sebebiyle kaldırıldığı hastanede üç gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'den ilk fotoğraf geldi. Berberine giderek tıraş olduğu öğrenilen 49 yaşındaki ünlü oyuncunun sağlıklı görüntüsü hayranlarını da sevindirdi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde yaşadığı ani rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği belirlenmişti.

ÜÇ GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakıma alınan Cemcir'in tedavisi üç gün boyunca burada sürdürülmüştü. Yoğun bakım sürecinin ardından sağlık durumu istikrara kavuşan oyuncu, normal servise çıkarıldı. Doktorların gözetiminde bir süre daha tedavisi devam eden Cemcir, iyileşme sürecinin olumlu seyretmesi üzerine taburcu edildi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Aradan geçen zorlu günlerin ardından Cemcir'den ilk görüntü geldi. Ünlü oyuncunun, berberine giderek tıraş olduğu ve sağlıklı görüntüsüyle objektife yansıdığı öğrenildi. Paylaşılan fotoğraf, hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi sevilen yapımlarla tanınan 49 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtildi.

