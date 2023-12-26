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Ömer Kutluay ve annesi Bebek'te gezintiye çıktı - Son Dakika
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Ömer Kutluay ve annesi Bebek'te gezintiye çıktı

Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay, annesi Demet Şener ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Oğluyla hasret gideren Demet Şener'in mutluluğu dikkat çekti. Demet Şener, oğluyla gurur duyduğunu belirterek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesini diledi. Ömer Kutluay ise İspanya'da alıştığını ve zorluk çekmediğini söyledi.

Ömer Kutluay ve annesi Bebek\'te gezintiye çıktı
26.12.2023 - 00:28,  Güncelleme: 00:29
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OĞLUYLA GEZİNTİYE ÇIKTI

Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay, annesi Demet Şener ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Oğluyla Bebek'te gezintiye çıkarak hasret gideren Demet Şener'in mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

"İNŞALLAH BAŞARISI KATLANIR"

Oğlunun izinli olduğu için İstanbul'a geldiğini ifade eden Demet Şener, "Sadece kendi adıma değil tüm Türkiye adına oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah başarısı katlayarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder" açıklamasında bulundu.

"ZORLUK ÇEKMİYORUM"

Demet Şener: Oğlumla gurur duyuyorum

İspanya'daki yaşantısına alıştığını ifade eden Ömer Kutluay, "Alıştım artık, zorluk çekmiyorum. Hayatım okul ve basketbolla geçiyor orada, Arda'yla(Güler) henüz karşılaşamadık" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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