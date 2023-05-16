Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'na seslenen Atilla Taş: Onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim - Son Dakika
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Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'na seslenen Atilla Taş: Onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim

16.05.2023 11:03

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi CHP'nin sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden alınca Atilla Taş'tan yorum gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Taş, "Geçen seçim onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde, Millet İttifakı kanadında "veri akışının tıkanması" eleştirilere neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Kılıçdaroğlu'nun kararına şarkıcı Atilla Taş'tan tepki gecikmedi.

"ONU ELEŞTİRDİĞİM İÇİN PARTİDEN AFOROZ EDİLMİŞTİM"

Partiden daha önce Adıgüzel'i eleştirdiği gerekçesiyle çıkarıldığını ileri süren Atilla Taş, "Sn. Kılıçdaroğlu. Bilgi iletişim sorumlusu Onursal Adıgüzel'i görevden almış! Geçen seçim onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim" ifadelerini kullandı.

Atilla Taş, Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'na seslendi: Onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim

ONURSAL ADIGÜZEL AÇIKLAMA YAPTI

Görevden alınan Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (4)
  • NURETTİN AVGIN: Demekki İmamoğlu ve Yavaş'ın oylar yeni sayılmaya başlamışken çıkıp açık ara öndeyiz Cumhurbaşkanlığını kazandık açıklamalarında bulunmasının sebebi Bilgi İletişim sistemlerinden sorumlu kişinin yanlış bilgi vermesiymiş ki Kılıçdaroğlu o kişiyi görevden aldı. Şimdi bir kişiyi daha görevden alması gerekiyor o da Kılıçdaroğludur. Cevap Yaz 29 4 Yayından Kaldır
  • TOLGA ALCAN: şu adamın haber degeri bile yok neden paylaşırsınız ki boş adam Cevap Yaz 34 7 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Hele şükür doğru bir iş yaptın davetin verilerini yalanlayan chp neden yalan söylediklerini iletişim sorumlusuna yıkarak doğru yu yapmaya çalışıyor. Inşallah devlet ve milletten de ozur dilerler Cevap Yaz 24 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'na seslenen Atilla Taş: Onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'na seslenen Atilla Taş: Onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim - Son Dakika
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