14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde, Millet İttifakı kanadında "veri akışının tıkanması" eleştirilere neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Kılıçdaroğlu'nun kararına şarkıcı Atilla Taş'tan tepki gecikmedi.
Partiden daha önce Adıgüzel'i eleştirdiği gerekçesiyle çıkarıldığını ileri süren Atilla Taş, "Sn. Kılıçdaroğlu. Bilgi iletişim sorumlusu Onursal Adıgüzel'i görevden almış! Geçen seçim onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim" ifadelerini kullandı.
Görevden alınan Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'na seslenen Atilla Taş: Onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim - Son Dakika