Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik\'teki yarışmacıya yakalama kararı
31.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında komedyen Hasan Can Kaya ve rapçi Reynmen dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen bazı şahısların ise yurt dışında olduğu belirlendi. Bu isimler arasında Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı da var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, 11 ünlü gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda,

  • Komedyen Hasan Can Kaya,
  • Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş,
  • Rapçi Emirhan Çakal,
  • Mazlum Aktürk,
  • Mert Eren Bülbül,
  • Sıla Dündar,
  • Döndü Şahin,
  • Burak Güngör,
  • Ahmet Can Dündar,
  • Berkcan Güven,
  • Fırat Yayla gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA İSİM YURT DIŞINDA

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen,

  • Sosyal medya ünlüsü Enes Batur Sungurtekin,
  • Barış Murat Yağcı,
  • Ecenaz Üçer,
  • Kemal Can Parlak,
  • Çağrı Taner,
  • Turgut Ekim,
  • Barbaros Dikmen,
  • Yaren Alaca,
  • Nisa Bölükbaşı'nın yurt dışında olduğu belirlendi. Şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

SURVİVOR YARIŞMACISI DA LİSTEDE

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Barış Murat Yağcı şu anda Survivor'da yarışıyor. Yağcı ile bir dönem ilişki yaşayan Nisa Bölükbaşı da operasyonda adı geçen isimler arasında yer alıyor.

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

FENOMEN YAREN ALACA DÜN ABD'YE GİTMİŞ

TikTok fenomeni Yaren Alaca'nın ise dün ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Alaca, ABD'ye gidişinin dil eğitimi amaçlı olduğunu açıkladı.

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Hasan Can Kaya, Reynmen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    kokaini eroini kimlerden almışlar önemli olan satıcıların baronların yakalanması lazım 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul’da kaza yaptı Yaralılar var Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
TFF’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
ABD’de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni mafyalara savaş açtı ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni mafyalara savaş açtı
Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya hamlesi ayrılık söylentilerini alevlendirdi Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya hamlesi ayrılık söylentilerini alevlendirdi
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
11:20
Fuhuş operasyonunda kirli çark Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:16
Karar Resmi Gazete’de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 15:10:24. #7.11#
SON DAKİKA: Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.