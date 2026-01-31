Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik\'teki yarışmacıya yakalama kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda, 11 ünlü gözaltına alındı.
İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda,
Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen,
Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Barış Murat Yağcı şu anda Survivor'da yarışıyor. Yağcı ile bir dönem ilişki yaşayan Nisa Bölükbaşı da operasyonda adı geçen isimler arasında yer alıyor.
TikTok fenomeni Yaren Alaca'nın ise dün ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Alaca, ABD'ye gidişinin dil eğitimi amaçlı olduğunu açıkladı.
