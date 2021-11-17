Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi

Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisinin üçüncü filmi için çalışmalara başladı. Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre; Erdoğan, bir soygun hikayesini konu alan Organize İşler'in üçüncü filmini kaleme alıyor.

'Organize İşler–Karun Hazinesi' adlı yapımın senaryosunu yazmaya başlayan Erdoğan, 2022 yılında çekimlere başlayacak.

Son olarak seyirciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimler rol almıştı.

ORGANİZE İŞLER'İN KONUSU NEYDİ?

İstanbul'da oto hırsızlığı yapmakta olan bir çetenin reisi bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan birinin evine sığınır. Hayatını kurtardığına inandığı bu kişiye iş vermek ve hırsızlığa teşvik etmek ister. Yaptığının büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NE ANLATIYORDU?

İstanbul'da organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği çevirdiği oyunlar ve yalanlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kâğıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.