Orhan Gencebay'ın Oğlunun Nikahına Katılmama Sebebi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Orhan Gencebay'ın Oğlunun Nikahına Katılmama Sebebi Ortaya Çıktı

Orhan Gencebay\'ın Oğlunun Nikahına Katılmama Sebebi Ortaya Çıktı

Orhan Gencebay'ın iki oğlundan büyüğü olan Altan Gencebay Berna Arduç ile evlenmiş baba Gencebay ise oğlunun düğününe katılmamıştı. Altan Gencebay babasının nikahına katılmaması hakkında ilk kez konuştu.

29.11.2024 14:56
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Altan Gencebay, üniversiteden beri hayatında olan Berna Arduç ile evlendi. Polonezköy'de gerçekleşen törende, Barış Onay ve Ayşe Filiz Kolat şahidi oldu. Baba Orhan Gencebay ise düğüne katılmadı.

BABASININ NİKAHA NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI

İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde dün başlayan Sanat ve Antika Fuarı'na iki yağlı boya tablosuyla katılan Berna Gencebay'ı eşi Altan Gencebay da yalnız bırakmadı. 2 ay önce evlenen çift, Orhan Gencabay'ın nikaha katılmamasına yönelik de açıklamalarda bulundu.

"KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR"

Babasıyla iş yaptıklarını ve her gün görüştüklerini belirten Gencebay, "Babamın düğünümüze katılmaması bizim özel bir durumumuzdu. Ailevi bir konuydu. Yoksa insan istemez mi annesi ve babası nikahına katılsın. İnsanlar çok şey söylediler, yazdılar ve çizdiler ama iç yüzünü bilmiyorlar. Bu ailevi bir mevzuydu fakat konu bizde kalsın. Kol kırılır yen içinde kalır" diye konuştu.

Orhan Gencebay, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Orhan Gencebay'ın Oğlunun Nikahına Katılmama Sebebi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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