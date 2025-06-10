Orlando Bloom\'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı

Ünlü aktör Orlando Bloom, kanındaki mikroplastik ve toksinleri temizlemek için Londra'da yaklaşık 10 bin sterlin değerindeki tartışmalı bir tedaviye girdi. "Yüzüklerin Efendisi" ve "Karayip Korsanları" serileriyle tanınan 48 yaşındaki Orlando Bloom, Londra'daki özel bir sağlık merkezinde iki saat süren bir işlemle kanını temizletti. Tedavi sırasında Bloom, oldukça rahat göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bloom'un tercih ettiği yöntem, kanı alyuvarlar ve plazmaya ayırarak, plazmanın içindeki "mikroplastikler, toksinler ve iltihapları" temizleyip vücuda geri verilmesini içeriyor. Klinik yetkilileri, yöntemin kandaki mikroplastikleri %90 ila %99 oranında temizlediğini ve kansere yol açan iltihaplanmaları azalttığını iddia ediyor.

BİLİM DÜNYASINDAN ELEŞTİRİ VAR

Ancak bilim insanları, tedavinin iddia edilen faydalarını sorguluyor. Exeter Üniversitesi'nden emekli profesör Edzard Ernst, prosedürün sağlık üzerindeki etkilerine dair "güvenilir bir kanıt bulunmadığını" belirtirken, aile hekimi Dr. Mousumi Mukherjee ise "Yan etkiler olabilir. Hastalarıma kanıt görmeden bu tedaviyi önermem" ifadelerini kullandı. Clarify Clinics'in CEO'su Yael Cohen ise yöntemi, "zararlı toksinleri temizlemek için güvenli ve etkili" olarak savundu.

YENİ KARAYİP KORSANLARI FİLMİ YOLDA MI?

Öte yandan Orlando Bloom, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda "Karayip Korsanları" serisi ekibiyle yeniden buluşabileceklerini ima etti. Bloom, "Ekibi yeniden bir araya getirmek harika olurdu, ama henüz kesin bir şey yok" şeklinde konuştu.

Dünya çapında yaklaşık 4.5 milyar dolar gişe elde eden serinin altıncı filminin çekilip çekilmeyeceği ise henüz netleşmedi.