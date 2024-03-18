Ortalık karıştı! Yunus Emre\'nin eşiyle Aleyna\'nın annesi birbirine girdi

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Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Beria Özden, Survivor'da mücadele eden eşinin öğrenmesinin ardından bebeği düşürdüğünü belirtti. Eşini kötü haberi veren Beria Özden "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarınca Aleyna'nın annesinden tepki gecikmedi.

ALEYNA'NIN ANNESİ: KIZIMI ZAN ALTINDA BIRAKMA

Beria Özden'in imalarından rahatsız olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımı zan altında bırakıp durumu Aleyna'ya bağlayan Beria, Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endoskopini değil; tarih, doktor ve hastane raporunla gebeliğini yayınla. Ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim" dedi.

BERİA ÖZDEN: GÜNAH KEÇİSİ BEN DEĞİLİM

Beria Özden ise Kalaycıoğlu'nun paylaşımının ardından şu sözlerle sitem etti: "Daha önce Survivor hayatında sıkıntılar yaşamış bir kadını bana kimse bağlayamaz. Ben eşimi uyardım çıkan asılsız haberlerden dolayı. İftira eden sayfaları dava ettim. Çıkan haberlerden evli bir erkekle farklı yakıştırmalardan gurur duyulacak hiçbir tarafı yoktur. Her şey elimde kanıtlı vardır. 2022 dene olay 5 ay önce geçirdiğim mide kanaması. Eşim de söyledi rahatsızdı diye. Kullandığım ilaçlar devam ediyordu. Ben kimseyi itham etmedim neden uzak dur yazdığımı, çıkan çirkin yakıştırmalardan iftiralardan uzak tutması amacıyla dikkat et dedim. Arkadaşlığını bitir demedim. Adadaki sıkıntıları bana kimse bağlayamaz. Paylaşım yaparsam rencide ederim yeterince sıkıntı yaşadım. Günah keçisi başka birini bulun. Herkesin yakını uyardı bir ben mi battım. Sağlığım iyi değil bundan sonrasıyla avukatım ilgilenecek."

NE OLDU?

İletişim ödülünde Yunus Emre'nin baba olacağını öğrenmesinin ardından Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Beria Özden, kullandığı ilaçlardan dolayı bebeğini düşürdüğünü söyledi. Acı haberi vermek için Yunus Emre ile telefonda konuşan Beria Özden, "Her şey Allah'tan olmadı" dedi. Yunus Emre ise aldığı haberle gözyaşlarına boğularak "İçimde kötü bir his vardı ama söyleyemiyordum" ifadelerini kullandı.

"ALEYNA'DAN UZAK DUR"

Beria Özden konuşmasının devamında Yunus Emre'nin adada yakın olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'na değinmeden edemedi. İletişim oyununda eşini "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyaran Beria Özden, "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" dedi. Yunus Emre de eşini çok sevdiğini belirterek "Böyle şeyleri kafana takma" karşılığını verdi.