Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor

Bir süre önce pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli, sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Tanyeli, "2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum." dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Kısa süre içinde tedavisi başlanan Tanyeli, özel bir hastaneye yatırıldı. Hasta yatağından video paylaşan Tanyeli, sağlık durumunu anlattı.

"KAFAMI KALDIRAMADIM ÇOK ZORDU"

Instagram hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sevenlerine seslenen 52 yaşındaki Tanyeli, "İki gün önce çıkacaktım ama sevgili hocam iyi beslenemediğimi söyledi. Bugün son serumumu alıyorum. 2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Saçlar önemli değil önemli olan sağlık... İki gündür size dönemedim, kafamı kaldıramadım çok zordu" dedi.