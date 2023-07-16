Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor - Son Dakika
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Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor

16.07.2023 15:51

Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Hasta yatağından çektiği videoyu paylaşan Tanyeli, sağlık durumuna ilişkin son detayları sevenleri ile paylaştı.

Bir süre önce pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli, sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Tanyeli, "2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum." dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Kısa süre içinde tedavisi başlanan Tanyeli, özel bir hastaneye yatırıldı. Hasta yatağından video paylaşan Tanyeli, sağlık durumunu anlattı.

"KAFAMI KALDIRAMADIM ÇOK ZORDU"

Instagram hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sevenlerine seslenen 52 yaşındaki Tanyeli, "İki gün önce çıkacaktım ama sevgili hocam iyi beslenemediğimi söyledi. Bugün son serumumu alıyorum. 2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Saçlar önemli değil önemli olan sağlık... İki gündür size dönemedim, kafamı kaldıramadım çok zordu" dedi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli, son durumunu paylaştı: 2-3 gün çok zordu
Kanser tedavisi gören Tanyeli, son durumunu paylaştı: 2-3 gün çok zordu
Kanser tedavisi gören Tanyeli, son durumunu paylaştı: 2-3 gün çok zordu
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Tanyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor - Son Dakika


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